Кількість постраждалих від атаки рф в Тернополі зросла до 92 осіб, з них 18 дітей
Київ • УНН
У Тернополі тривають аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Кількість поранених зросла до 92, серед них 18 дітей.
У Тернополі тривають аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Кількість поранених зросла до 92, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Наразі відомо про 25 загиблих (в тому числі 3 дітей) та 92 поранених, з них 18 дітей. Надзвичайники врятували 46 людей, з них 7 дітей
На місцях подій працюють 13 психологів ДСНС, які надали допомогу 145 людям.
За даними рятувальників, розгорнуті Пункти незламності, до яких уже звернулися 12 людей, 2 сім’ї з яких потребують забезпечення житлом.
Волонтери підвезли продукти харчування та предметів першої необхідності. Розгорнуто польову кухню.
До ліквідації наслідків ударів залучені майже 200 рятувальників з різних регіонів України, понад 50 одиниць техніки ДСНС, в тому числі протипожежний робот, кінологи та підрозділ безпілотних систем Тернопільщини.
Пошуково-рятувальна операція триває під координацією Міністра внутрішніх справ Ігора Клименка та Голови ДСНС Андрія Даника.
