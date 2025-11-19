Число пострадавших от атаки РФ в Тернополе возросло до 92 человек, из них 18 детей
Киев • УНН
В Тернополе продолжаются аварийно-спасательные работы после российской атаки. Число раненых возросло до 92, среди них 18 детей.
В Тернополе продолжаются аварийно-спасательные работы после российской атаки. Число раненых возросло до 92, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Сейчас известно о 25 погибших (в том числе 3 детей) и 92 раненых, из них 18 детей. Спасатели спасли 46 человек, из них 7 детей
В Тернополе объявлен трехдневный траур после ракетной атаки, унесшей жизни десятков мирных жителей – мэр19.11.25, 16:10 • 8292 просмотра
На местах происшествий работают 13 психологов ГСЧС, которые оказали помощь 145 людям.
По данным спасателей, развернуты Пункты несокрушимости, в которые уже обратились 12 человек, 2 семьи из которых нуждаются в обеспечении жильем.
Волонтеры подвезли продукты питания и предметы первой необходимости. Развернута полевая кухня.
К ликвидации последствий ударов привлечены почти 200 спасателей из разных регионов Украины, более 50 единиц техники ГСЧС, в том числе противопожарный робот, кинологи и подразделение беспилотных систем Тернопольщины.
Поисково-спасательная операция продолжается под координацией Министра внутренних дел Игоря Клименко и Главы ГСЧС Андрея Даника.
Из-под завалов в Тернополе извлекли живым 20-летнего парня, который был заблокирован между плитами - городской голова Надал19.11.25, 17:19 • 3636 просмотров