Из-под завалов в Тернополе извлекли живым 20-летнего парня, который был заблокирован между плитами - городской голова Надал

Во время спасательных работ в Тернополе установили контакт с юношей, оказавшимся под завалами после обстрела. Позже спасатели извлекли его. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в национальном телемарафоне и городской голова Сергей Надал в Телеграме, передает УНН.

Надал сообщил, что парня удалось спасти, деблокировав из-под завалов.

Ранее глава МВД Игорь Клименко, прибывший на место обстрела, сообщил, что спасатели смогли услышать и установить связь с 20-летним парнем. Он находится на уровне пятого-шестого этажа разрушенного дома. По словам министра, юноша сдавлен бетонными конструкциями.

Он сдавлен в этом бетонном саркофаге, но он жив и мы надеемся, что с теми людьми, кто дай Бог выжил, мы их всех спасем