Из-под завалов в Тернополе извлекли живым 20-летнего парня, который был заблокирован между плитами - городской голова Надал
Киев • УНН
Спасатели извлекли 20-летнего парня из-под завалов разрушенного дома в Тернополе. Он был зажат бетонными конструкциями, но выжил.
Во время спасательных работ в Тернополе установили контакт с юношей, оказавшимся под завалами после обстрела. Позже спасатели извлекли его. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в национальном телемарафоне и городской голова Сергей Надал в Телеграме, передает УНН.
Детали
Надал сообщил, что парня удалось спасти, деблокировав из-под завалов.
Из-под завалов достали пострадавшего. Он - жив
Ранее глава МВД Игорь Клименко, прибывший на место обстрела, сообщил, что спасатели смогли услышать и установить связь с 20-летним парнем. Он находится на уровне пятого-шестого этажа разрушенного дома. По словам министра, юноша сдавлен бетонными конструкциями.
Он сдавлен в этом бетонном саркофаге, но он жив и мы надеемся, что с теми людьми, кто дай Бог выжил, мы их всех спасем
Спасатели продолжают работу на месте разрушений, чтобы найти и помочь другим возможным пострадавшим.
Напомним
В Тернополе в результате ночной атаки РФ погибли 25 человек, среди них трое детей. Еще 73 человека, включая 15 детей, пострадали.
Россияне нанесли удар крылатыми ракетами Х-101, об этом официально сообщили Воздушные силы ВСУ.