З-під завалів у Тернополі витягли живим 20-річного хлопця, який був заблокований між плитами - міський голова Надал

Під час рятувальних робіт у Тернополі встановили контакт із юнаком, який опинився під завалами після обстрілу. Пізніше рятувальники витягли його. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко у національному телемарафоні, та міський голова Сергій Надал у Телеграмі, передає УНН.

Деталі

Надал повідомив, що хлопця вдалося врятувати, деблокувавши з-під завалів.

З під завалів дістали постраждалого. Він - живий - заявив міський голова.

Раніше очільник МВС Ігор Клименко, який прибув на місце обстрілу, повідомив, що рятувальники змогли почути й встановити зв’язок із 20-річним хлопцем. Він перебуває на рівні п’ятого-шостого поверху зруйнованого будинку. За словами міністра, юнак здавлений бетонними конструкціями.

Він здавлений в цьому бетонному саркофазі, але він живий і ми надіємося, що з тими людьми, хто дай Бог вижив, ми їх всіх врятуємо - сказав Клименко.

Рятувальники продовжують роботу на місці руйнувань, щоб знайти та допомогти іншим можливим постраждалим.

Нагадаємо

У Тернополі внаслідок нічної атаки рф загинуло 25 людей, серед них троє дітей. Ще 73 особи, включаючи 15 дітей, постраждали.

росіяни завдали удару крилатими ракетами Х-101, про це офіційно повідомили Повітряні сили ЗСУ.