З-під завалів у Тернополі витягли живим 20-річного хлопця, який був заблокований між плитами - міський голова Надал
Київ • УНН
Рятувальники витягли 20-річного хлопця з-під завалів зруйнованого будинку в Тернополі. Він був затиснутий бетонними конструкціями, але вижив.
Під час рятувальних робіт у Тернополі встановили контакт із юнаком, який опинився під завалами після обстрілу. Пізніше рятувальники витягли його. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко у національному телемарафоні, та міський голова Сергій Надал у Телеграмі, передає УНН.
Деталі
Надал повідомив, що хлопця вдалося врятувати, деблокувавши з-під завалів.
З під завалів дістали постраждалого. Він - живий
Раніше очільник МВС Ігор Клименко, який прибув на місце обстрілу, повідомив, що рятувальники змогли почути й встановити зв’язок із 20-річним хлопцем. Він перебуває на рівні п’ятого-шостого поверху зруйнованого будинку. За словами міністра, юнак здавлений бетонними конструкціями.
Він здавлений в цьому бетонному саркофазі, але він живий і ми надіємося, що з тими людьми, хто дай Бог вижив, ми їх всіх врятуємо
Рятувальники продовжують роботу на місці руйнувань, щоб знайти та допомогти іншим можливим постраждалим.
Нагадаємо
У Тернополі внаслідок нічної атаки рф загинуло 25 людей, серед них троє дітей. Ще 73 особи, включаючи 15 дітей, постраждали.
росіяни завдали удару крилатими ракетами Х-101, про це офіційно повідомили Повітряні сили ЗСУ.