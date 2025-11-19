В Тернополе объявлен трехдневный траур после ракетной атаки, унесшей жизни десятков мирных жителей – мэр
Киев • УНН
Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что после ночного ракетного удара рф по жилым районам Тернополя, приведшего к гибели мирных жителей, в городе объявлен трехдневный траур с 19 по 21 ноября.
После ночного ракетного удара РФ по жилым районам Тернополя, в результате которого погибли мирные жители, в городе и общине объявлен трехдневный траур – с 19 по 21 ноября. Решение принял городской голова Сергей Надал и сообщил об этом в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
По словам мэра, трагедия стала ударом по всей общине.
Этой ночью враг забрал жизни тернополян. В их домах. Наша община искренне соболезнует каждому, кто потерял родных, близких, друзей. Тернополь сегодня плачет с вами. 19-21 ноября – Дни траура в нашей общине
