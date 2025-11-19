В Тернополе объявлен трехдневный траур после ракетной атаки, унесшей жизни десятков мирных жителей – мэр

После ночного ракетного удара РФ по жилым районам Тернополя, в результате которого погибли мирные жители, в городе и общине объявлен трехдневный траур – с 19 по 21 ноября. Решение принял городской голова Сергей Надал и сообщил об этом в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

По словам мэра, трагедия стала ударом по всей общине.

Этой ночью враг забрал жизни тернополян. В их домах. Наша община искренне соболезнует каждому, кто потерял родных, близких, друзей. Тернополь сегодня плачет с вами. 19-21 ноября – Дни траура в нашей общине – заявил Надал.

