У Тернополі оголошено триденну жалобу після ракетної атаки, що забрала життя десятків цивільних – міський голова
Київ • УНН
Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що після нічного ракетного удару рф по житлових районах Тернополя, що призвів до загибелі мирних жителів, у місті оголошено триденну жалобу з 19 по 21 листопада.
Деталі
За словами мера, трагедія стала ударом по всій громаді.
Цієї ночі ворог забрав життя тернополян. У їхніх домівках. Наша громада щиро співчуває кожному, хто втратив рідних, близьких, друзів. Тернопіль сьогодні плаче з вами. 19-21 листопада – Дні жалоби у нашій громаді
