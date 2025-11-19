$42.090.03
13:15 • 3174 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
12:10 • 9878 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 17386 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 15553 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
10:05 • 14703 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
08:21 • 17990 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Ексклюзив
08:06 • 32579 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 33034 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
19 листопада, 07:17 • 15145 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: які зустрічі очікуютьсяPhoto
19 листопада, 05:06 • 26967 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
У Львові після атаки рф місцями зафіксували перевищення оксиду вуглецю до 4,6 раза: що кажуть фахівці

Київ • УНН

 • 186 перегляди

У Львові на вулицях Бережанській та Дорожній зафіксовано перевищення концентрації оксиду вуглецю у 2-4,6 раза. Це не становить загрози для життя, але людям з хронічними захворюваннями дихальної системи рекомендовано використовувати маски.

У Львові після атаки рф місцями зафіксували перевищення оксиду вуглецю до 4,6 раза: що кажуть фахівці

У Львові у деяких районах зафіксовано перевищення оксиду вуглецю після атаки рф, повідомили у середу голова Львівської ОВА Максим Козицький та Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, пише УНН.

У Львові на вулицях Бережанській та Дорожній у повітрі виявили перевищення рівня оксиду вуглецю. Йдеться про перевищення у 2 і 4,6 разів відповідно

- написав Козицький.

В обласному ЦКПХ уточнили, що перевищення гранично допустимої концентрації оксиду вуглецю, який є продуктом горіння, зафіксовано у Львові на 13 годину лише у цих двох точках - по вулицях Бережанській та Дорожній.

"У Стрийському та Самбірському районах концентрації оксиду вуглецю залишаються в межах допустимих норм", - ідеться у повідомленні центру.

Радіаційний фон на території Львівщини, як вказано, стабільний, без відхилень.

Як вказав Козицький, Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб рекомендує:

  • зачиніть вікна та двері у житлових приміщеннях;
    • уникайте тривалого перебування у зонах, де зафіксували перевищення;
      • людям із хронічними захворюваннями серця та дихальних шляхів варто бути особливо уважними.

        Перевищення концентрації оксиду вуглецю у Львові не становить загрози для життя населення. А людям з хронічними захворюваннями дихальної системи варто використовувати маску під час перебування на вулиці. Моніторинг атмосферного повітря триває

        - зазначили у центрі.

        Над Львовом густий дим після атаки рф: мер каже, загрози для здоров'я не становить, але радить закрити вікна19.11.25, 08:35 • 3470 переглядiв

        Юлія Шрамко

        СуспільствоВійна в УкраїніЗдоров'я
        Львівська область
        Львів