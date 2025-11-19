У Львові після атаки рф місцями зафіксували перевищення оксиду вуглецю до 4,6 раза: що кажуть фахівці
Київ • УНН
У Львові на вулицях Бережанській та Дорожній зафіксовано перевищення концентрації оксиду вуглецю у 2-4,6 раза. Це не становить загрози для життя, але людям з хронічними захворюваннями дихальної системи рекомендовано використовувати маски.
У Львові у деяких районах зафіксовано перевищення оксиду вуглецю після атаки рф, повідомили у середу голова Львівської ОВА Максим Козицький та Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, пише УНН.
У Львові на вулицях Бережанській та Дорожній у повітрі виявили перевищення рівня оксиду вуглецю. Йдеться про перевищення у 2 і 4,6 разів відповідно
В обласному ЦКПХ уточнили, що перевищення гранично допустимої концентрації оксиду вуглецю, який є продуктом горіння, зафіксовано у Львові на 13 годину лише у цих двох точках - по вулицях Бережанській та Дорожній.
"У Стрийському та Самбірському районах концентрації оксиду вуглецю залишаються в межах допустимих норм", - ідеться у повідомленні центру.
Радіаційний фон на території Львівщини, як вказано, стабільний, без відхилень.
Як вказав Козицький, Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб рекомендує:
- зачиніть вікна та двері у житлових приміщеннях;
- уникайте тривалого перебування у зонах, де зафіксували перевищення;
- людям із хронічними захворюваннями серця та дихальних шляхів варто бути особливо уважними.
Перевищення концентрації оксиду вуглецю у Львові не становить загрози для життя населення. А людям з хронічними захворюваннями дихальної системи варто використовувати маску під час перебування на вулиці. Моніторинг атмосферного повітря триває
