Во Львове после атаки рф местами зафиксировали превышение оксида углерода до 4,6 раза: что говорят специалисты

11:38 • 7550 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex
10:22 • 10683 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13843 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 21026 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27905 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40326 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22563 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24887 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25231 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22462 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну
21 ноября, 02:58
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала
06:32
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствия
06:53
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты
08:00
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN
08:07
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 7558 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13848 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23630 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 40328 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 59143 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменцией
09:58
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала
06:32
Меган Маркл появилась на обложке Harper's Bazaar
20 ноября, 14:45
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн
19 ноября, 23:28
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом доме
19 ноября, 07:49
Во Львове после атаки рф местами зафиксировали превышение оксида углерода до 4,6 раза: что говорят специалисты

Киев • УНН

 • 2970 просмотра

Во Львове на улицах Бережанской и Дорожной зафиксировано превышение концентрации оксида углерода в 2-4,6 раза. Это не представляет угрозы для жизни, но людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы рекомендуется использовать маски.

Во Львове после атаки рф местами зафиксировали превышение оксида углерода до 4,6 раза: что говорят специалисты

Во Львове в некоторых районах зафиксировано превышение оксида углерода после атаки рф, сообщили в среду глава Львовской ОВА Максим Козицкий и Львовский областной центр контроля и профилактики болезней, пишет УНН.

Во Львове на улицах Бережанской и Дорожной в воздухе обнаружили превышение уровня оксида углерода. Речь идет о превышении в 2 и 4,6 раза соответственно

- написал Козицкий в Telegram.

В областном ЦКПБ уточнили, что превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода, являющегося продуктом горения, зафиксировано во Львове на 13 часов только в этих двух точках – по улицам Бережанской и Дорожной.

"В Стрыйском и Самборском районах концентрации оксида углерода остаются в пределах допустимых норм", - говорится в сообщении центра.

Радиационный фон на территории Львовщины, как указано, стабилен, без отклонений.

Как указал Козицкий, Львовский областной центр контроля и профилактики болезней рекомендует:

  • закройте окна и двери в жилых помещениях;
    • избегайте длительного пребывания в зонах, где зафиксировали превышение;
      • людям с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей следует быть особенно внимательными.

        Превышение концентрации оксида углерода во Львове не представляет угрозы для жизни населения. А людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы следует использовать маску во время пребывания на улице. Мониторинг атмосферного воздуха продолжается

        - отметили в центре.

        Над Львовом густой дым после атаки рф: мэр говорит, угрозы для здоровья нет, но советует закрыть окна19.11.25, 08:35 • 4140 просмотров

        Юлия Шрамко

        Львовская область
        Львов