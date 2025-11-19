Во Львове после атаки рф местами зафиксировали превышение оксида углерода до 4,6 раза: что говорят специалисты
Киев • УНН
Во Львове на улицах Бережанской и Дорожной зафиксировано превышение концентрации оксида углерода в 2-4,6 раза. Это не представляет угрозы для жизни, но людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы рекомендуется использовать маски.
Во Львове в некоторых районах зафиксировано превышение оксида углерода после атаки рф, сообщили в среду глава Львовской ОВА Максим Козицкий и Львовский областной центр контроля и профилактики болезней, пишет УНН.
Во Львове на улицах Бережанской и Дорожной в воздухе обнаружили превышение уровня оксида углерода. Речь идет о превышении в 2 и 4,6 раза соответственно
В областном ЦКПБ уточнили, что превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода, являющегося продуктом горения, зафиксировано во Львове на 13 часов только в этих двух точках – по улицам Бережанской и Дорожной.
"В Стрыйском и Самборском районах концентрации оксида углерода остаются в пределах допустимых норм", - говорится в сообщении центра.
Радиационный фон на территории Львовщины, как указано, стабилен, без отклонений.
Как указал Козицкий, Львовский областной центр контроля и профилактики болезней рекомендует:
- закройте окна и двери в жилых помещениях;
- избегайте длительного пребывания в зонах, где зафиксировали превышение;
- людям с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей следует быть особенно внимательными.
Превышение концентрации оксида углерода во Львове не представляет угрозы для жизни населения. А людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы следует использовать маску во время пребывания на улице. Мониторинг атмосферного воздуха продолжается
Над Львовом густой дым после атаки рф: мэр говорит, угрозы для здоровья нет, но советует закрыть окна19.11.25, 08:35 • 4140 просмотров