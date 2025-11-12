Ізраїльські поселенці атакували палестинські села, поранивши людей та пошкодивши майно
Київ • УНН
Ізраїльські поселенці в масках напали на палестинські села Бейт-Лід і Дейр-Шараф, підпалили майно та зіткнулися з військовими. Четверо палестинців отримали поранення, а нападники пошкодили військову машину та атакували солдатів.
Ізраїльські поселенці напали на палестинські села Бейт-Лід і Дейр-Шараф на окупованому Західному березі річки Йордан, підпалили майно й зіткнулися з військовими, яких відправили для припинення заворушень. Про це повідомили ізраїльські військові та палестинські чиновники, повідомляє NBC News, пише УНН.
Деталі
Четверо палестинців отримали поранення та були евакуйовані для надання медичної допомоги
Сили безпеки застосували засоби розгону натовпу й затримали кількох ізраїльських громадян. Пізніше військові повідомили, що нападники також "пошкодили військову машину та напали на солдатів Армії оборони Ізраїлю, які діяли в цьому районі".
Палестинський Червоний Півмісяць повідомив, що допомогу надали трьом людям, яких били палицями та камінням. Поліція Ізраїлю затримала чотирьох підозрюваних. Палестинське міністерство економіки уточнило, що нападники атакували склади харчової компанії та підпалили чотири вантажівки й два автомобілі.
Таке насильство щодо цивільного населення та солдатів Армії оборони Ізраїлю переходить червону межу, і я рішуче його засуджую
За даними ООН, лише в жовтні зафіксовано щонайменше 264 напади ізраїльських поселенців на палестинців – рекордний показник з 2006 року.
На тлі ескалації насильства палестинські правозахисники повідомили про смерть 13-річного Айсама Джихада Лабіба Насера, який задихнувся після обстрілу ізраїльськими військовими сльозогінним газом під час збору врожаю оливок.
