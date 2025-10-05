$41.280.00
ХАМАС погодився передати свою зброю під міжнародний нагляд, але є умова

Київ • УНН

 • 748 перегляди

ХАМАС погодився передати свою зброю "палестинсько-єгипетському органу під міжнародним наглядом". На понеділок у Єгипті заплановані переговори щодо мирного плану Трампа.

ХАМАС погодився передати свою зброю під міжнародний нагляд, але є умова

Угруповання ХАМАС погодилося передати свою зброю "палестинсько-єгипетському органу під міжнародним наглядом". Про це повідомляє Al-Hadath із посиланням на джерело у ХАМАС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що бойовики вже почали збирати тіла ізраїльтян і попросили припинити бомбардування Сектора Гази для завершення місії.

Передача живих заручників відбудеться в один етап, тоді як повернення тіл займе деякий час, за умови гнучкості США в цьому питанні

- йдеться у повідомленні.

Тим часом за інформацією Bloomberg, представники Ізраїлю та угруповання ХАМАС проведуть переговори щодо Сектора Гази та мирного плану президента США Трампа 6 жовтня у Єгипті. Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та американський бізнесмен та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер теж вирушили до Єгипту для участі в цих переговорах.

Нагадаємо

3 вересня угруповання ХАМАС погодилося на план президента США Дональда Трампа щодо завершення військових дій у Секторі Гази. Вони звільнять полонених та передадуть управління над анклавом уряду Палестини.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС готовий до тривалого миру. Він закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Сектора Гази для безпечного звільнення заручників.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Сектор Газа
Палестинська держава