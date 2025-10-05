$41.280.00
ХАМАС согласился передать свое оружие под международный надзор, но есть условие

Киев • УНН

 • 446 просмотра

ХАМАС согласился передать свое оружие «палестинско-египетскому органу под международным надзором». На понедельник в Египте запланированы переговоры по мирному плану Трампа.

ХАМАС согласился передать свое оружие под международный надзор, но есть условие

Группировка ХАМАС согласилась передать свое оружие "палестино-египетскому органу под международным наблюдением". Об этом сообщает Al-Hadath со ссылкой на источник в ХАМАС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что боевики уже начали собирать тела израильтян и попросили прекратить бомбардировки Сектора Газа для завершения миссии.

Передача живых заложников произойдет в один этап, тогда как возвращение тел займет некоторое время, при условии гибкости США в этом вопросе

- говорится в сообщении.

Тем временем, по информации Bloomberg, представители Израиля и группировки ХАМАС проведут переговоры по Сектору Газа и мирному плану президента США Трампа 6 октября в Египте. Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и американский бизнесмен и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер также отправились в Египет для участия в этих переговорах.

Напомним

3 сентября группировка ХАМАС согласилась на план президента США Дональда Трампа по завершению военных действий в Секторе Газа. Они освободят пленных и передадут управление над анклавом правительству Палестины.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС готов к длительному миру. Он призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Сектора Газа для безопасного освобождения заложников.

Нетаньяху удивлен заявлением Трампа о готовности ХАМАС к миру - СМИ04.10.25, 06:08 • 9466 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа
Государство Палестина