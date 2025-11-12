Израильские поселенцы атаковали палестинские деревни, ранив людей и повредив имущество
Киев • УНН
Израильские поселенцы в масках напали на палестинские деревни Бейт-Лид и Дейр-Шараф, подожгли имущество и столкнулись с военными. Четверо палестинцев получили ранения, а нападавшие повредили военную машину и атаковали солдат.
Израильские поселенцы напали на палестинские деревни Бейт-Лид и Дейр-Шараф на оккупированном Западном берегу реки Иордан, подожгли имущество и столкнулись с военными, которых отправили для прекращения беспорядков. Об этом сообщили израильские военные и палестинские чиновники, сообщает NBC News, пишет УНН.
Подробности
Четверо палестинцев получили ранения и были эвакуированы для оказания медицинской помощи
Силы безопасности применили средства разгона толпы и задержали нескольких израильских граждан. Позже военные сообщили, что нападавшие также "повредили военную машину и напали на солдат Армии обороны Израиля, действовавших в этом районе".
Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что помощь оказана трем людям, которых избивали палками и камнями. Полиция Израиля задержала четырех подозреваемых. Палестинское министерство экономики уточнило, что нападавшие атаковали склады продовольственной компании и подожгли четыре грузовика и два автомобиля.
Такое насилие в отношении гражданского населения и солдат Армии обороны Израиля переходит красную черту, и я решительно его осуждаю
По данным ООН, только в октябре зафиксировано по меньшей мере 264 нападения израильских поселенцев на палестинцев – рекордный показатель с 2006 года.
На фоне эскалации насилия палестинские правозащитники сообщили о смерти 13-летнего Айсама Джихада Лабиба Насера, который задохнулся после обстрела израильскими военными слезоточивым газом во время сбора урожая оливок.
