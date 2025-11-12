$42.010.06
12 ноября, 15:53 • 17149 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 36950 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 34771 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 38164 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 36730 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 34681 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 50758 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 62750 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 82200 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 130920 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Бильд

Израильские поселенцы атаковали палестинские деревни, ранив людей и повредив имущество

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Израильские поселенцы в масках напали на палестинские деревни Бейт-Лид и Дейр-Шараф, подожгли имущество и столкнулись с военными. Четверо палестинцев получили ранения, а нападавшие повредили военную машину и атаковали солдат.

Израильские поселенцы атаковали палестинские деревни, ранив людей и повредив имущество

Израильские поселенцы напали на палестинские деревни Бейт-Лид и Дейр-Шараф на оккупированном Западном берегу реки Иордан, подожгли имущество и столкнулись с военными, которых отправили для прекращения беспорядков. Об этом сообщили израильские военные и палестинские чиновники, сообщает NBC News, пишет УНН.

Подробности

Четверо палестинцев получили ранения и были эвакуированы для оказания медицинской помощи

– заявили в Армии обороны Израиля.

Силы безопасности применили средства разгона толпы и задержали нескольких израильских граждан. Позже военные сообщили, что нападавшие также "повредили военную машину и напали на солдат Армии обороны Израиля, действовавших в этом районе".

Трамп заявил, что Израиль согласился на линию отступления в Секторе Газа05.10.25, 00:31 • 6042 просмотра

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что помощь оказана трем людям, которых избивали палками и камнями. Полиция Израиля задержала четырех подозреваемых. Палестинское министерство экономики уточнило, что нападавшие атаковали склады продовольственной компании и подожгли четыре грузовика и два автомобиля.

Такое насилие в отношении гражданского населения и солдат Армии обороны Израиля переходит красную черту, и я решительно его осуждаю

– сказал президент Израиля Исаак Герцог.

ХАМАС согласился передать свое оружие под международный надзор, но есть условие05.10.25, 21:16 • 9392 просмотра

По данным ООН, только в октябре зафиксировано по меньшей мере 264 нападения израильских поселенцев на палестинцев – рекордный показатель с 2006 года.

На фоне эскалации насилия палестинские правозащитники сообщили о смерти 13-летнего Айсама Джихада Лабиба Насера, который задохнулся после обстрела израильскими военными слезоточивым газом во время сбора урожая оливок.

ХАМАС согласился на мирный план Трампа для Сектора Газа03.10.25, 23:35 • 17525 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Организация Объединенных Наций
Армия обороны Израиля