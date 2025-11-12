Израильские поселенцы атаковали палестинские деревни, ранив людей и повредив имущество

Израильские поселенцы напали на палестинские деревни Бейт-Лид и Дейр-Шараф на оккупированном Западном берегу реки Иордан, подожгли имущество и столкнулись с военными, которых отправили для прекращения беспорядков. Об этом сообщили израильские военные и палестинские чиновники, сообщает NBC News, пишет УНН.

Четверо палестинцев получили ранения и были эвакуированы для оказания медицинской помощи

Силы безопасности применили средства разгона толпы и задержали нескольких израильских граждан. Позже военные сообщили, что нападавшие также "повредили военную машину и напали на солдат Армии обороны Израиля, действовавших в этом районе".

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что помощь оказана трем людям, которых избивали палками и камнями. Полиция Израиля задержала четырех подозреваемых. Палестинское министерство экономики уточнило, что нападавшие атаковали склады продовольственной компании и подожгли четыре грузовика и два автомобиля.

Такое насилие в отношении гражданского населения и солдат Армии обороны Израиля переходит красную черту, и я решительно его осуждаю