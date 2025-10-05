Трамп заявил, что Израиль согласился на линию отступления в Секторе Газа

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что после переговоров Израиль согласился на первоначальную линию отвода в секторе Газа, которую накануне показали и передали группировке ХАМАС. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Главы Белого дома в соцсети Truth Social, The Times of Israel.

После переговоров Израиль согласился на первоначальную линию отвода, которую мы показали и передали ХАМАС. Когда ХАМАС подтвердит, режим прекращения огня вступит в силу немедленно, начнется обмен заложников и пленных, и мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой 3 000-летней катастрофы - написал Президент США.

Трамп также опубликовал карту линии отступления, на которую якобы согласился Израиль.

Как пишет The Times of Israel, опубликованная Трампом карта показывает приблизительные линии контроля Израиля в Секторе Газа до масштабного наступления на город Газа, которое началось в прошлом месяце. В то время Армия обороны Израиля удерживала около 70% территории Газы.

Контекст

В понедельник, 29 сентября Дональд Трамп обнародовал мирный план из 20 пунктов для прекращения конфликта в Газе.

Мирный план, на который обращает внимание президент-республиканец, состоит из 20 пунктов. В целом есть 3 комплексных объединяющих уровня:

Газа станет зоной, свободной от терроризма и радикализма, которая не будет представлять угрозы для соседних стран. Газа будет восстановлена на благо ее жителей, которые уже достаточно пострадали. Если обе стороны согласятся с этим предложением, война немедленно закончится.

Глава Белого Дома установил новый срок для ХАМАС: группировка должна согласиться на мирное соглашение для сектора Газа до полуночи воскресенья, 5 октября. В противном случае, по словам Трампа, ХАМАС ждет "настоящий ад".

Группировка ХАМАС согласилась на план президента США Дональда Трампа по завершению военных действий в Секторе Газа. Они освободят пленных и передадут управление над анклавом правительству Палестины.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС готов к длительному миру. Он призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Сектора Газа для безопасного освобождения заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил удивление заявлением президента США Дональда Трампа о готовности ХАМАС к миру и призыв к Израилю прекратить бомбардировки Сектора Газа. Израильская переговорная группа, однако, рассматривала ответ ХАМАС как позитивный для соглашения.

Напомним

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС имеет лишь несколько дней для переговоров по заложникам, после чего группировка будет разоружена. Он подчеркнул, что изменение позиции ХАМАС произошло исключительно благодаря военному и дипломатическому давлению.