Трамп заявив, що Ізраїль погодився на лінію відступу в Секторі Гази

Київ • УНН

 • 764 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на початкову лінію відведення в Секторі Гази, яку раніше передали ХАМАС. Трамп опублікував карту, що показує приблизні лінії контролю Ізраїлю до наступу на місто Газа.

Трамп заявив, що Ізраїль погодився на лінію відступу в Секторі Гази

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що після переговорів Ізраїль погодився на початкову лінію відведення в секторі Гази, яку напередодні показали та передали угрупованню ХАМАС. Про це інформує УНН з посиланням на допис Глави Білого дому у соцмережі Truth Social, The Times of Israel.

Після переговорів Ізраїль погодився на початкову лінію відведення, яку ми показали та передали ХАМАС. Коли ХАМАС підтвердить, режим припинення вогню набуде чинності негайно, розпочнеться обмін заручників і полонених, і ми створимо умови для наступного етапу відведення, який наблизить нас до завершення цієї 3 000-річної катастрофи

- написав Президент США.

Трамп також опублікував карту лінії відступу, на яку нібито погодився Ізраїль.

Як пише The Times of Israel, опублікована Трампом карта показує приблизні лінії контролю Ізраїлю в Секторі Гази до масштабного наступу на місто Газа, який розпочався минулого місяця. На той час Армія оборони Ізраїлю утримувала близько 70% території Гази.

Контекст

У понеділок, 29 вересня Дональд Трамп оприлюднив мирний план із 20 пунктів для припинення конфлікту в Газі.

Мирний план, на який звертає увагу президент-республіканець, складається із 20 пунктів. Загалом є 3 комплексні об'єднуючі рівні:

  1. Газа стане зоною, вільною від тероризму та радикалізму, яка не становитиме загрози для сусідніх країн.
    1. Газа буде відновлена на благо її мешканців, які вже достатньо постраждали.
      1. Якщо обидві сторони погодяться з цією пропозицією, війна негайно закінчиться.

        Глава Білого Дому встановив новий термін для ХАМАС: угруповання має погодитися на мирну угоду для сектора Газа до півночі неділі, 5 жовтня. В іншому випадку, за словами Трампа, ХАМАС чекає "справжнє пекло".  

        Угруповання ХАМАС погодилося на план президента США Дональда Трампа щодо завершення військових дій у Секторі Гази. Вони звільнять полонених та передадуть управління над анклавом уряду Палестини.

        Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС готовий до тривалого миру. Він закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Сектора Гази для безпечного звільнення заручників.  

        Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив здивування заявою президента США Дональда Трампа про готовність ХАМАС до миру та заклик до Ізраїлю припинити бомбардування Сектора Гази. Ізраїльська переговорна група, однак, розглядала відповідь ХАМАС як позитивну для угоди.

        Нагадаємо

        Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ХАМАС має лише кілька днів для переговорів щодо заручників, після чого угруповання буде роззброєне. Він наголосив, що зміна позиції ХАМАСу відбулася виключно завдяки військовому та дипломатичному тиску.

        Віта Зеленецька

