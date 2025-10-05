Трамп заявив, що Ізраїль погодився на лінію відступу в Секторі Гази

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що після переговорів Ізраїль погодився на початкову лінію відведення в секторі Гази, яку напередодні показали та передали угрупованню ХАМАС. Про це інформує УНН з посиланням на допис Глави Білого дому у соцмережі Truth Social, The Times of Israel.

Після переговорів Ізраїль погодився на початкову лінію відведення, яку ми показали та передали ХАМАС. Коли ХАМАС підтвердить, режим припинення вогню набуде чинності негайно, розпочнеться обмін заручників і полонених, і ми створимо умови для наступного етапу відведення, який наблизить нас до завершення цієї 3 000-річної катастрофи