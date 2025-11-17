ISW: США повинні вміти перехопювати ініціативу, якщо хочуть перемагати у можливих майбутніх війнах

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 1426 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
05:28 • 6552 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 6074 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 21501 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 39027 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 32544 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 58906 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32356 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 36932 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 49558 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міністр фінансів США: виплати Трампа по 2000 доларів потребують схвалення Конгресу16 листопада, 22:38 • 6966 перегляди
Швейцарія вмовила Трмпа знизити мита США за допомогою золота та годинника Rolex - Axios16 листопада, 23:40 • 4142 перегляди
Втрата Покровська обійшлася Зеленському дорожче, ніж його захоплення путіну - The Sunday Times17 листопада, 00:53 • 10201 перегляди
З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб02:30 • 6842 перегляди
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає02:59 • 19974 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
07:00 • 1454 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 58917 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 55157 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 107219 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 90511 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Дональд Туск
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Варшава
Реклама
УНН Lite
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 12226 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 31745 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 107219 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 40094 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 55632 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Опалення
FIFA (серія відеоігор)

ISW: США повинні вміти перехопювати ініціативу, якщо хочуть перемагати у можливих майбутніх війнах

Київ • УНН

 • 1608 перегляди

США повинні вміти перехопити ініціативу у боротьбі проти будь-якого суперника, щоб стримувати та вигравати майбутні війни. росія рухається до затягування та розширення поточної війни, використовуючи слабкість країн Заходу.

ISW: США повинні вміти перехопювати ініціативу, якщо хочуть перемагати у можливих майбутніх війнах

Щоб стримувати та вигравати майбутні війни, США повинні мати можливість перехопити ініціативу у боротьбі проти будь-якого суперника, з яким їм доведеться воювати, війни рідко виграються за допомогою "реактивних" підходів. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що росія рухається до затягування та розширення поточної війни: поки кремль відчуває, що має ініціативу, у нього мало причин поступатися своїми цілями в Україні, зменшувати посилені атаки проти НАТО або обмежувати свій наступ когнітивної війни на прийняття рішень США.

США повинні захоплювати ініціативу в Україні, Європі та в когнітивному просторі, щоб змінити поточну траєкторію росії до тривалішої та масштабнішої війни. Тільки захопивши ініціативу, США можуть нав'язати свою волю росії чи будь-якому опоненту

- вважають експерти.

Вони вказують, що росія воює "з розв'язаними руками" через рішення Заходу надати їй "ефективні безпечні лазівки", обмеживши діапазон та можливості систем, наданих Україні, та політику поступових змін, яка дає кремлю час для адаптації.

росії дозволили нарощувати свою оборонно-промислову базу за допомогою Китаю, Ірану, Північної Кореї та безпечно зберігати свою людську силу та матеріальні засоби в тилу - часто в результаті обмежувальної політики Заходу, нібито спрямованої на уникнення "ескалації"

- підкреслюють в ISW.

ISW: кремль вустами лаврова намагається переконати Захід припинити підтримку України в її захисті від російської агресії14.11.25, 07:41 • 4309 переглядiв

Там переконані, що Сполучені Штати та партнери можуть змінити цю динаміку, змінивши свій підхід: жоден окремий захід не дасть вирішальної переваги над росією, але досягнення імпульсу шляхом безперервної серії дій може це зробити.

Тиск на росію має перейти від потоку до водоспаду, від лінійних поступових змін до кампанії тиску, яка генерує масові, швидкісні та каскадні ефекти. Стратегія кремля, на відміну від нашої, (США- ред.) визнає вразливість росії до імпульсу. Головне зусилля кремля полягає в тому, щоб ми ніколи не думали про захоплення ініціативи проти росії: щоб ми обговорювали тактику, а не стратегію; зосереджувалися на реактивних контрзаходах, а не на проактивних та тривалих кампаніях; та розгортали індивідуальні заходи, а не масовані ефекти

- ствердують аналітики.

Вони резюмують, що чергування "батога та пряника" проти росії в надії, що кремль сяде за стіл переговорів, є формою поступовості та матиме той самий ефект, що й попередня політика - це продовжить волю та здатність росії воювати.

"Лінійне поєднання дипломатичного, інформаційного, військового та економічного тиску проти росії є необхідним, але недостатнім проти складної системи намірів та можливостей росії вести війни", - додали в ISW.

Нагадаємо

Минулого тижня глава мзс рф сергій лавров заявив, що "демілітаризація та денацифікація" України є обов'язковими умовами для завершення війни. У Центрі протидії дезінформації при РНБО України назвали ці слова підтвердженням того, що мета росії – знищення української державності.

ISW: кремль відроджує радянські наративи про "глобальні загрози" для виправдання майбутньої війни з НАТО29.10.25, 06:06 • 5451 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Інститут вивчення війни
НАТО
Північна Корея
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран