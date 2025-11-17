ISW: США повинні вміти перехопювати ініціативу, якщо хочуть перемагати у можливих майбутніх війнах

Щоб стримувати та вигравати майбутні війни, США повинні мати можливість перехопити ініціативу у боротьбі проти будь-якого суперника, з яким їм доведеться воювати, війни рідко виграються за допомогою "реактивних" підходів. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Зазначається, що росія рухається до затягування та розширення поточної війни: поки кремль відчуває, що має ініціативу, у нього мало причин поступатися своїми цілями в Україні, зменшувати посилені атаки проти НАТО або обмежувати свій наступ когнітивної війни на прийняття рішень США.

США повинні захоплювати ініціативу в Україні, Європі та в когнітивному просторі, щоб змінити поточну траєкторію росії до тривалішої та масштабнішої війни. Тільки захопивши ініціативу, США можуть нав'язати свою волю росії чи будь-якому опоненту

Вони вказують, що росія воює "з розв'язаними руками" через рішення Заходу надати їй "ефективні безпечні лазівки", обмеживши діапазон та можливості систем, наданих Україні, та політику поступових змін, яка дає кремлю час для адаптації.

росії дозволили нарощувати свою оборонно-промислову базу за допомогою Китаю, Ірану, Північної Кореї та безпечно зберігати свою людську силу та матеріальні засоби в тилу - часто в результаті обмежувальної політики Заходу, нібито спрямованої на уникнення "ескалації"

ISW: кремль вустами лаврова намагається переконати Захід припинити підтримку України в її захисті від російської агресії

Там переконані, що Сполучені Штати та партнери можуть змінити цю динаміку, змінивши свій підхід: жоден окремий захід не дасть вирішальної переваги над росією, але досягнення імпульсу шляхом безперервної серії дій може це зробити.

Тиск на росію має перейти від потоку до водоспаду, від лінійних поступових змін до кампанії тиску, яка генерує масові, швидкісні та каскадні ефекти. Стратегія кремля, на відміну від нашої, (США- ред.) визнає вразливість росії до імпульсу. Головне зусилля кремля полягає в тому, щоб ми ніколи не думали про захоплення ініціативи проти росії: щоб ми обговорювали тактику, а не стратегію; зосереджувалися на реактивних контрзаходах, а не на проактивних та тривалих кампаніях; та розгортали індивідуальні заходи, а не масовані ефекти