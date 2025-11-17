$42.060.00
ISW: США должны уметь перехватывать инициативу, если хотят побеждать в возможных будущих войнах

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

США должны уметь перехватить инициативу в борьбе против любого соперника, чтобы сдерживать и выигрывать будущие войны. Россия движется к затягиванию и расширению текущей войны, используя слабость стран Запада.

ISW: США должны уметь перехватывать инициативу, если хотят побеждать в возможных будущих войнах

Чтобы сдерживать и выигрывать будущие войны, США должны быть в состоянии перехватить инициативу в борьбе против любого соперника, с которым им придется воевать, войны редко выигрываются с помощью "реактивных" подходов. Об этом говорится в аналитическом материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что россия движется к затягиванию и расширению текущей войны: пока кремль чувствует, что у него есть инициатива, у него мало причин уступать своим целям в Украине, уменьшать усиленные атаки против НАТО или ограничивать свое наступление когнитивной войны на принятие решений США.

США должны захватывать инициативу в Украине, Европе и в когнитивном пространстве, чтобы изменить текущую траекторию россии к более длительной и масштабной войне. Только захватив инициативу, США могут навязать свою волю россии или любому оппоненту

- считают эксперты.

Они указывают, что россия воюет "с развязанными руками" из-за решения Запада предоставить ей "эффективные безопасные лазейки", ограничив диапазон и возможности систем, предоставленных Украине, и политику постепенных изменений, которая дает кремлю время для адаптации.

россии позволили наращивать свою оборонно-промышленную базу с помощью Китая, Ирана, Северной Кореи и безопасно сохранять свою человеческую силу и материальные средства в тылу - часто в результате ограничительной политики Запада, якобы направленной на избежание "эскалации"

- подчеркивают в ISW.

ISW: кремль устами лаврова пытается убедить Запад прекратить поддержку Украины в ее защите от российской агрессии14.11.25, 07:41 • 4309 просмотров

Там убеждены, что Соединенные Штаты и партнеры могут изменить эту динамику, изменив свой подход: ни одна отдельная мера не даст решающего преимущества над россией, но достижение импульса путем непрерывной серии действий может это сделать.

Давление на россию должно перейти от потока к водопаду, от линейных постепенных изменений к кампании давления, которая генерирует массовые, скоростные и каскадные эффекты. Стратегия кремля, в отличие от нашей, (США- ред.) признает уязвимость россии к импульсу. Главное усилие кремля состоит в том, чтобы мы никогда не думали о захвате инициативы против россии: чтобы мы обсуждали тактику, а не стратегию; сосредоточивались на реактивных контрмерах, а не на проактивных и длительных кампаниях; и развертывали индивидуальные меры, а не массированные эффекты

- утверждают аналитики.

Они резюмируют, что чередование "кнута и пряника" против россии в надежде, что кремль сядет за стол переговоров, является формой постепенности и будет иметь тот же эффект, что и предыдущая политика - это продлит волю и способность россии воевать.

"Линейное сочетание дипломатического, информационного, военного и экономического давления против россии является необходимым, но недостаточным против сложной системы намерений и возможностей россии вести войны", - добавили в ISW.

Напомним

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "демилитаризация и денацификация" Украины являются обязательными условиями для завершения войны. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины назвали эти слова подтверждением того, что цель россии – уничтожение украинской государственности.

ISW: кремль возрождает советские нарративы о "глобальных угрозах" для оправдания будущей войны с НАТО29.10.25, 06:06 • 5451 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Институт изучения войны
НАТО
Северная Корея
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Иран