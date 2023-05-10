ISW пояснив мету останніх регулярних ракетних ударів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Останні ракетні удари, яких завдає рф по території України, свідчить, що російські сили сконцентровані на регулярності, а не ефективності. Ворог таким чином може намагатися показати, що стримує потенційний український контрнаступ, але це наврядчи суттєвий фактор у цьому плані, зазначає Інститут вивчення війни в своєму щоденному аналізі, передає УНН.
Деталі
У ніч з 8 на 9 травня російські війська здійснили чергову серію ракетних ударів по Україні. Український Генеральний штаб повідомив 9 травня, що українська протиповітряна оборона збила всі 8 крилатих ракет "Калібр" і 15 з 17 ракет Х-101/Х-555, які були запущені російськими військами.
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Український Генеральний штаб повідомив, що три ракети С-300 завдали удару по цивільній інфраструктурі в Краматорську і Костянтинівці Донецької області. Міністерство оборони росії заявило, що російські війська завдали концентрованого удару по українських пунктах тимчасової дислокації та складах боєприпасів, успішно вразивши всі цілі, вказали в Інституті.
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"Продовження російських ракетних ударів у менших масштабах, ніж щоденні удари під час невдалої російської кампанії проти української критичної інфраструктури, ймовірно, вказує на те, що російські сили більше зосереджені на підтримці регулярної серії ракетних ударів, ніж на фактичній ефективності ударів. російські сили, можливо, намагаються проводити майже щоденну серію ракетних ударів, щоб показати, що вони стримують потенційні майбутні українські контрнаступальні операції, хоча зниження ефективності ударів, ймовірно, не є суттєвим фактором, що стримує українські дії", - аналізує Інститут вивчення війни.
Доповнення
Риторика путіна під час його промови 9 травня свідчить про те, що він намагається підготувати росіян до "затяжної війни", вважають у ISW. путін так і не запропонував будь-яке конкретне бачення того, як позбутися невдач російської армії в Україні або змінити структуру війни. Натомість путін використав цю промову, щоб посилити давню риторику, спрямовану на підготовку російської громадськості до затяжної війни в Україні, згадуючи про Другу світову війну, зазначають аналітики.
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