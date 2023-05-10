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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ISW объяснил цель последних регулярных ракетных ударов рф

ISW объяснил цель последних регулярных ракетных ударов рф

Киев • УНН

 • 1993375 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Последние ракетные удары, которые наносит рф по территории Украины, свидетельствует, что российские силы сконцентрированы на регулярности, а не эффективности. Враг таким образом может пытаться показать, что сдерживает потенциальное украинское контрнаступление, но это вряд ли существенный фактор в этом плане, отмечает Институт изучения войны в своем ежедневном анализе, передает УНН.

Детали

В ночь с 8 на 9 мая российские войска совершили очередную масштабную серию ракетных ударов по Украине. Украинский Генеральный штаб сообщил 9 мая, что украинская противовоздушная оборона сбила все 8 крылатых ракет "Калибр" и 15 из 17 ракет Х-101/Х-555, которые были запущены российскими войсками.

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Украинский Генеральный штаб сообщил, что три ракеты С-300 нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Краматорске и Константиновке Донецкой области. Министерство обороны россии заявило, что российские войска нанесли концентрированный удар по украинским пунктам временной дислокации и складам боеприпасов, успешно поразив все цели, отмечают в Институте.

Цитата

"Продолжение российских ракетных ударов в меньших масштабах, чем ежедневные удары во время неудачной российской кампании против украинской критической инфраструктуры, вероятно, указывает на то, что российские силы больше сосредоточены на поддержке регулярной серии ракетных ударов, чем на фактической эффективности ударов. российские силы, возможно, пытаются проводить почти ежедневную серию ракетных ударов, чтобы показать, что они сдерживают потенциальные будущие украинские контрнаступательные операции, хотя снижение эффективности ударов, вероятно, не является существенным фактором, который сдерживает украинские действия", - анализирует Институт изучения войны.

Дополнение

Риторика путина во время его речи 9 мая свидетельствует о том, что он пытается подготовить россиян к "затяжной войне", считают в ISW. путин так и не предложил какое-либо конкретное видение того, как избавиться от неудач российской армии в Украине или изменить структуру войны. Вместо этого путин использовал эту речь, чтобы усилить давнюю риторику, направленную на подготовку российской общественности к затяжной войне в Украине, вспоминая о Второй мировой войне, указали аналитики.

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