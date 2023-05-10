ISW: риторика путіна під час його промови свідчить про те, що він готує росіян до "затяжної війни"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Риторика путіна під час його промови 9 травня свідчить про те, що він намагається підготувати росіян до "затяжної війни". Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, пише УНН.
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Президент росії володимир путін відмовився використати своє звернення до Дня Перемоги, щоб внести будь-які суттєві зміни в риторику, і повторив існуючі наративи, готуючись до тривалої війни та зображуючи Росію як таку, що успішно протистоїть всьому Заходу.
Так, путін у своєму щорічному зверненні на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною 9 травня заявив, що "проти росії розв’язана справжня війна", росія дала відсіч міжнародному тероризму і продовжить "захищати" мешканців Донбасу.
Однак, путін так і не запропонував будь-яке конкретне бачення того, як позбутися невдач російської армії в Україні або змінити структуру війни. Натомість путін використав цю промову, щоб посилити давню риторику, спрямовану на підготовку російської громадськості до затяжної війни в Україні, згадуючи про Другу світову війну", - йдеться в аналізі.
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Крім того, зазначається, що путін намагався використати святкування Дня Перемоги, щоб згуртувати навколо себе партнерів із Співдружності Незалежних Держав (СНД), багато з яких прагнули зменшити свою залежність від кремля з лютого 2022 року.
"путін підкреслив важливість участі лідерів СНД у заході та повторив шаблонну кремлівську риторику про те, що росія прагне до багатополярного світового порядку. Останні спроби путіна згуртувати країни СНД були приглушені небажанням кількох лідерів Центральної Азії, які спочатку висловилювались проти відвідування заходу до Дня Перемоги", - підкреслили в ISW.
Інші незахідні країни значною мірою відкинули спроби кремля створити потенційну антизахідну коаліцію, особливо Китай, враховуючи його дедалі більше дистанціювання від росії.
В Інституті вивчення війни вважають, що зменшення російської військової потужності в Україні, ймовірно, зробила росію менш привабливою для інших держав. Так, на заходах до Дня Перемоги було продемонстровано набагато менше військової техніки, ніж зазвичай. В ISW зауважують, що все це показало подальшу деградацію російської армії, незважаючи на спроби кремля в попередні тижні приховати ці факти, відверто скоротивши кількість парадів в країні.
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни зазначали, що росія хоче використати військовий парад, щоб продемонструвати свій вплив на Центральну Азію.