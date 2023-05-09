ISW: росія хоче використати військовий парад, щоб продемонструвати свій вплив на Центральну Азію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент росії володимир путін намагається використати московський парад до Дня Перемоги, щоб продемонструвати постійний вплив росії в Центральній Азії. Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, пише УНН.
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Повідомляється, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизії Садир Джапаров, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і президент Таджикистану Емомалі Рахмон відвідають парад Перемоги в москві 9 травня. До того ж, білоруський правитель олександр лукашенко і президент Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до росії.
При цьому, російські ЗМІ повідомили про візити Токаєва, Мірзійоєва та Рахмона 8 травня, лише за день до самого параду.
Зазначається, що прес-служба Рахмона спочатку повідомила, що той святкуватиме в Душанбе, але пізніше заявила, що він все ж прибув до москви. росЗМІ писали, що путін також запросив президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова, але він не підтвердив свою присутність.
Інститут вивчення війни підкреслює, що жоден іноземний лідер не відвідав День Перемоги в москві в 2022 році, а Казахстан, Киргизстан і Узбекистан навіть не проводили військові паради в своїх країнах.
У ISW вважають, що таке пізнє оголошення про присутність лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, вказує на їх небажання продемонструвати пряму та публічну підтримку війни, незважаючи на зусилля кремля мати владу над цими державами.
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