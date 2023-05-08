москву 9 травня відвідають п'ять іноземних лідерів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. москву 9 травня відвідає п'ять іноземних лідерів, зокрема президент Таджикистану Емомалі Рахмон, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє УНН.
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«8 травня президент Республіки Таджикистан шановний Емомалі Рахмон на запрошення президента російської федерації... володимира путіна з робочим візитом відбув до москви», - йдеться у повідомленні пресслужби.
москву 9 травня відвідає прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
«Прем'єр-міністр візьме участь у майбутніх заходах, присвячених Перемозі у Великій Вітчизняній війні», - повідомляє Апарат прем'єр-міністра.
Також до путіна прибуде президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
"Глава держави відвідає росію 8-9 травня з робочим візитом", - повідомив прессекретар казахстанського президента Руслан Желдібай у Facebook.
Крім того, до москви прибуде президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.
«Президент Республіки Узбекистан Шавкат Мірзійоєв відбув із діловим візитом до москви на запрошення президента російської федерації володимира путіна», - написав прессекретар глави держави Шерзод Асадов.
Раніше повідомлялося, що президент Киргизької Республіки Садир Жапаров прилетів із офіційним візитом до росії.