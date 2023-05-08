москву 9 мая посетят пять иностранных лидеров
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. москву 9 мая посетит пять иностранных лидеров, в частности президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает УНН.
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«8 мая президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон по приглашению президента российской федерации…владимира путина с рабочим визитом отбыл в москву», — говориться в сообщении пресс-службы.
москву 9 мая посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Премьер-министр примет участие в предстоящих 9 мая мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне», — сообщает Аппарат премьер-министра.
Также к путину прибудет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Глава государства посетит россию 8-9 мая с рабочим визитом», — сообщил пресс-секретарь казахстанского президента Руслан Желдибай в Facebook.
Кроме того, в москву прибудет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отбыл с деловым визитом в москву по приглашению президента российской федерации владимира путина», — написал пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Ранее сообщалось, что президент Кыргызской Республики Садир Жапаров прилетел с официальным визитом в россию.