Президент Кыргызстана прилетел с официальным визитом в россию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент Кыргызской Республики Садир Жапаров прилетел с официальным визитом в россию. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу страны.
Детали
Президент Кыргызской Республики Садир Жапаров 7 мая, прилетел с официальным визитом в москву.
В ходе визита ожидаются двусторонние переговоры с президентом российской федерации владимиром путиным.
Лидеры стран обсудят "актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества".
Также в рамках официального визита запланированы встречи Садыра Жапарова с другими официальными лицами рф.
Кроме этого, Глава Кыргызстана 9 мая посетит военный парад в москве.
Как сообщают росСМИ, глава Кыргызстана, вероятно, будет единственным иностранным лидером, присутствующим на военном параде в москве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: рф, вероятно, использует удар беспилотником по кремлю, чтобы отменить больше парадов — ISW