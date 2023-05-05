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рф, ймовірно, використовує удар безпілотником по кремлю, щоб скасувати більше парадів — ISW

рф, ймовірно, використовує удар безпілотником по кремлю, щоб скасувати більше парадів — ISW

Київ • УНН

 • 1000005 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. російські чиновники, ймовірно, використовують випадок удару безпілотником по кремлю 3 травня, щоб збільшити кількість скасованих парадів до 9 травня. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни, передає УНН.

Деталі

російські джерела повідомили, що чиновники рф скасували паради 9 травня у 21 місті росії та окупованому Криму без офіційного обґрунтування, або посилаючись на міркування безпеки, говорять аналітики.

"Російські чиновники у кількох містах заявили, що скасовують заходи та паради 9 травня через занепокоєння щодо учасників "спеціальної військової операції", - зазначають в Інституті вивчення війни.

У ISW раніше припускали, що кремль використає удар, який відбувся 3 травня, для скасування заходів до 9 травня та посилення інформаційної кампанії, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для росії.

В Інституті вивчення війни говорять, що рф, ймовірно, сподівається обмежити типові заходи, щоб приховати деградацію російської армії, оскільки вони демонстративно показують передову російську військову техніку, значна частина якої або має вирішальне значення для російських операцій в Україні, або була знищена за 14 місяців виснажливих боїв.

"Кремль також, ймовірно, сподівається обмежити заходи 9 травня через побоювання, що вшанування загиблих військовослужбовців може стати потенційним джерелом внутрішньої негативної реакції на високі показники російських втрат в Україні", - кажуть аналітики.

Нагадаємо

Раніше у ISW зазначали, що опозиція міноборони росії, ймовірно, намагається усунути окремих посадовців міністерства, публічно критикуючи їхні військові зусилля.

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