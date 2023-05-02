ISW: критика окремих командирів рф є спробою усунути їх всередині країни

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Опозиція міноборони росії, ймовірно, намагається усунути окремих посадовців міністерства, публічно критикуючи їхні військові зусилля. Про це пише УНН з посиланням на щоденний аналіз Інституту вивчення війни.

Деталі

Так, російські військові блогери скаржилися, що заступник міністра оборони генерал-полковник юнус-бек євкуров кілька місяців тому відвідував херсонський напрямок і не виконав своєї обіцянки виділити російським військам 140-150 катерів для оборони островів у дельті Дніпра.

Повідомляється, що відсутність плавзасобів спонукала окупаційного главу Херсонської області володимира сальдо наказати своїй адміністрації в середині квітня розпочати залучення цивільних катерів для використання російськими військовими. 

Військові блогери також критикують євкурова після звільнення заступника міністра оборони рф з тилового забезпечення генерал-полковника мізінцева. Зазначається, що мізінцев був звільнений після того, як інспекція військ Північного флоту, проведена командувачем вдв росії генерал-полковником теплінським, виявила значні проблеми з постачанням.

Повідомляється, що теплінський прийняв командування російськими військами на півдні України в середині квітня і, можливо, використовує своє нове призначення, щоб усунути посадових осіб міноборони рф, мотивуючи це тим, що вони не забезпечують належним чином війська.

В Інституті вивчення війни вважають, що теплінський, ймовірно, завоював прихильність президента рф путіна, а критика проти євкурова є постійною спробою послабити або усунути групу російських військових командирів і чиновників, які лояльні до російського генерал-командувача армії валерія герасимова.

Нагадаємо

В Інституті вивчення війни повідомили, що регулярні зміни путіна у військовому командуванні підірвали здатність армії рф.

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