ISW: критика окремих командирів рф є спробою усунути їх всередині країни
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Опозиція міноборони росії, ймовірно, намагається усунути окремих посадовців міністерства, публічно критикуючи їхні військові зусилля. Про це пише УНН з посиланням на щоденний аналіз Інституту вивчення війни.
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Так, російські військові блогери скаржилися, що заступник міністра оборони генерал-полковник юнус-бек євкуров кілька місяців тому відвідував херсонський напрямок і не виконав своєї обіцянки виділити російським військам 140-150 катерів для оборони островів у дельті Дніпра.
Повідомляється, що відсутність плавзасобів спонукала окупаційного главу Херсонської області володимира сальдо наказати своїй адміністрації в середині квітня розпочати залучення цивільних катерів для використання російськими військовими.
Військові блогери також критикують євкурова після звільнення заступника міністра оборони рф з тилового забезпечення генерал-полковника мізінцева. Зазначається, що мізінцев був звільнений після того, як інспекція військ Північного флоту, проведена командувачем вдв росії генерал-полковником теплінським, виявила значні проблеми з постачанням.
Повідомляється, що теплінський прийняв командування російськими військами на півдні України в середині квітня і, можливо, використовує своє нове призначення, щоб усунути посадових осіб міноборони рф, мотивуючи це тим, що вони не забезпечують належним чином війська.
В Інституті вивчення війни вважають, що теплінський, ймовірно, завоював прихильність президента рф путіна, а критика проти євкурова є постійною спробою послабити або усунути групу російських військових командирів і чиновників, які лояльні до російського генерал-командувача армії валерія герасимова.
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни повідомили, що регулярні зміни путіна у військовому командуванні підірвали здатність армії рф.