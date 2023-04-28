ISW: російське військове командування проводить перестановки в керівництві органів управління через провал зимового наступу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Російське військове командування проводить перестановки в керівництві органів управління через провал зимового наступу рф. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни, передає УНН.
Цитата
"Три органи управління, які, як повідомляється, отримають нове керівництво в рамках перестановки, заслуговують на увагу, оскільки вони пов’язані з аспектами формування російських сил і наглядом за матеріально-технічним забезпеченням.
Центр управління національною обороною росії є органом, відповідальним за координацію дій зс рф і, по суті, є нервовим центром всього міністерства оборони. генштаб рф, можливо, намагається ввести ці зміни, оскільки в російському інформаційному просторі зростає страх перед українським контрнаступом.
Ці зміни свідчать про те, що командири, відповідальні за ці функції, не змогли належним чином сприяти зимовому наступу росії, який здебільшого завершився без суттєвих успіхів.
Деталі
В Інституті вивчення війни вважають, що такі зміни навряд чи створять умови для своєчасної відповіді російських військ на український контрнаступ.
Як зазначається, кілька відомих російських військових блогерів заявили, що генерал-полковник олексій кузьменков, заступник голови росгвардії, замінив генерал-полковника михайла мізінцева на посаді заступника міністра оборони рф з матеріально-технічного забезпечення.
Звільнення мізінцева могло бути наслідком перевірки боєготовності військ Північного флоту, яку проводив колишній командувач вдв генерал-полковник "вагнера" михайло теплінський. Так, перевірка показала, що війська рф в окремих місцях фронту не отримують необхідного озброєння.
До того ж, ПВК "вагнер" до цього теж зіткнувся зі значними проблемами, пов’язаними з логістикою, і, як повідомляється, через гарні зв’язки теплінського з ЧВК, в рф знову можуть зосередити увагу на наданні "вагнеру" необхідної матеріально-технічної підтримки.
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни повідомляли, що в російському керівництві наростає тривога через ймовірний контрнаступ України.