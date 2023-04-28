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ISW: российское военное командование проводит перестановки в руководстве органов управления из-за провала зимнего наступления

ISW: российское военное командование проводит перестановки в руководстве органов управления из-за провала зимнего наступления

Киев • УНН

 • 256721 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Российское военное командование проводит перестановки в руководстве органов управления из-за провала зимнего наступления рф. Об этом сообщают в Институте изучения войны, передает УНН.

Цитата

"Три органа управления, которые, как сообщается, получат новое руководство в рамках перестановки, заслуживают внимания, поскольку они связаны с аспектами формирования российских сил и надзором за материально-техническим обеспечением.

Центр управления национальной обороной россии является органом, ответственным за координацию действий вс рф и, по сути, является нервным центром всего министерства обороны. генштаб рф, возможно, пытается ввести эти изменения, поскольку в российском информационном пространстве растет страх перед украинским контрнаступлением.

Эти изменения свидетельствуют о том, что командиры, ответственные за эти функции, не смогли должным образом способствовать зимнему наступлению россии, которое в основном завершилось без существенных успехов. 

Детали

В Институте изучения войны считают, что такие изменения вряд ли создадут условия для своевременного ответа российских войск на украинское контрнаступление.

Как отмечается, несколько известных российских военных блогеров заявили, что генерал-полковник алексей кузьменков, заместитель главы росгвардии, заменил генерал-полковника михаила мизинцева на посту заместителя министра обороны рф по материально-техническому обеспечению.

Увольнение мизинцева могло быть следствием проверки боеготовности войск Северного флота, которую проводил бывший командующий вдв генерал-полковник "вагнера" михаил теплинский. Так, проверка показала, что войска рф в отдельных местах фронта не получают необходимого вооружения.

К тому же, ЧВК "вагнер" до этого тоже столкнулся со значительными проблемами, связанными с логистикой, и, как сообщается, из-за хороших связей Теплинского с ЧВК, в рф снова могут сосредоточить внимание на предоставлении "вагнеру" необходимой материально-технической поддержки.

Напомним

В Институте изучения войны сообщали, что в российском руководстве нарастает тревога из-за вероятного контрнаступления Украины.

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