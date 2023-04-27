В російському керівництві наростає тривога через ймовірний контрнаступ України - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В російському керівництві наростає тривога через ймовірні контрнаступальні дії України. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни, передає УНН.
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"Коментарі російських офіційних осіб та відомих осіб у російському інформаційному просторі продовжують підкреслювати всепоглинаючу тривогу щодо можливих контрнаступальних дій України", - пишуть в Інституті вивчення війни.
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Зазначається, що засновник ПВК "вагнер" євген пригожин наголосив, що як тільки погодні умови в Бахмуті покращаться, Україна розпочне контрнаступ, який може збігтися з 9 травня - днем, коли в росії відзначають День Перемоги. Також, один з російськіх військових блогерів натякнув, що Україна може планувати контрнаступальні дії, щоб зірвати святкування 9 травня в росії.
Як йдеться в аналізі Інституту, згадування 9 травня свідчить про те, що російський інформаційний простір продовжує надавати символічного значення датам, пов’язаним з Великою Вітчизняною війною, що в свою чергу, продовжує формувати дискурс щодо перспектив війни.
Міністр закордонних справ рф сергій лавров під час прес-конференції в Нью-Йорку заявив, що дискусії про потенціал для переговорів після успішного українського контрнаступу є "шизофренією".
В Інституті вивчення війни наголошують, що дедалі більша зневіра та паніка в риториці, що лунає від відомих діячів інформаційного простору рф, свідчить про те, що в росії ще не визначилися - як бути зі зростаючими занепокоєннями щодо найближчого майбутнього.
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