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В российском руководстве нарастает тревога из-за вероятного контрнаступления Украины - ISW

В российском руководстве нарастает тревога из-за вероятного контрнаступления Украины - ISW

Киев • УНН

 • 576351 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В российском руководстве нарастает тревога из-за вероятных контрнаступательных действий Украины. Об этом сообщают в Институте изучения войны, передает УНН.

Цитата

"Комментарии российских официальных лиц и известных лиц в российском информационном пространстве продолжают подчеркивать всепоглощающую тревогу относительно возможных контрнаступательных действий Украины", - пишут в Институте изучения войны.

Детали

Отмечается, что основатель ЧВК "вагнер" евгений пригожин отметил, что как только погодные условия в Бахмуте улучшатся, Украина начнет контрнаступление, которое может совпасть с 9 мая - днем, когда в россии отмечают День Победы. Также, один из российских военных блогеров намекнул, что Украина может планировать контрнаступательные действия, чтобы сорвать празднование 9 мая в россии.

Как говорится в анализе Института, упоминание 9 мая свидетельствует о том, что российское информационное пространство продолжает придавать символическое значение датам, связанным с Великой Отечественной войной, что в свою очередь, продолжает формировать дискурс относительно перспектив войны.

Министр иностранных дел рф сергей лавров во время пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что дискуссии о потенциале для переговоров после успешного украинского контрнаступления являются "шизофренией".

В Институте изучения войны отмечают, что все большее уныние и паника в риторике, звучащей от известных деятелей информационного пространства рф, свидетельствует о том, что в россии еще не определились - как быть с растущими беспокойствами относительно ближайшего будущего.

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