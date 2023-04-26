ISW: кремль продовжує уникати відверто репресивних заходів через побоювання щодо стабільності режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. кремль продовжує уникати відверто репресивних заходів, ймовірно, через побоювання щодо стабільності режиму путіна. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни, передає УНН.
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Як зазначається, російський уряд відкликав із держдуми законопроект, який передбачав збільшення податків з 13 до 30 відсотків для росіян, які покинули країну.
"російські ультранаціоналісти неодноразово закликали кремль націоналізувати майно, що належить росіянам, які "зрадили" країну, втікши, але кремль, схоже, вагається щодо введення таких непопулярних заходів", - зауважають в Інституті вивчення війни.
Також, неназвані джерела повідомили російському виданню "Верстка", що адміністрація президента рф не підтримує повернення смертної кари в росію – ще одне питання, яке нещодавно знову виникло в російських політичних дискусіях.
Так, кремль міг би використати загрозу смертної кари, щоб налякати росіян, щоб вони підтримали військові дії (або залишилися пасивно чинити опір їй), але путін, швидше за все, не наважується зруйнувати свій імідж дипломатичного та толерантного царя.
Раніше ISW оцінювало, що путін покладається на контроль над інформаційним простором для захисту свого режиму набагато більше, ніж на апарат пригнічення. В Інституті вивчення війни вважають, що путін саме тому ніколи не відновлював апарат внутрішніх репресій, еквівалентний КДБ.
Нагадаємо
У Інституті вивчення війни повідомили, що пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до російських державних ПВК.