ISW: кремль продолжает избегать откровенно репрессивных мер из-за опасений относительно стабильности режима
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. кремль продолжает избегать откровенно репрессивных мер, вероятно, из-за опасений относительно стабильности режима путина. Об этом сообщают в Институте изучения войны, передает УНН.
Детали
Как отмечается, российское правительство отозвало из госдумы законопроект, который предусматривал увеличение налогов с 13 до 30 процентов для россиян, покинувших страну.
"российские ультранационалисты неоднократно призывали кремль национализировать имущество, принадлежащее россиянам, которые "предали" страну, сбежав, но кремль, похоже, колеблется относительно введения таких непопулярных мер", - считают в Институте изучения войны.
Также, неназванные источники сообщили российскому изданию "Верстка", что администрация президента рф не поддерживает возвращение смертной казни в россию – еще один вопрос, который недавно вновь возник в российских политических дискуссиях.
Так, кремль мог бы использовать угрозу смертной казни, чтобы напугать россиян, чтобы они поддержали военные действия (или остались пассивно сопротивляться ей), но Путин, скорее всего, не решается разрушить свой имидж дипломатичного и толерантного царя.
Ранее ISW оценивало, что Путин полагается на контроль над информационным пространством для защиты своего режима гораздо больше, чем на аппарат подавления. В Институте изучения войны считают, что путин именно поэтому никогда не восстанавливал аппарат внутренних репрессий, эквивалентный КГБ.
Напомним
В Институте изучения войны сообщили, что пригожин начал информационную операцию по подрыву доверия к российским государственным ЧВК.