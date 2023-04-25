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ISW: пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до російських державних ПВК

ISW: пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до російських державних ПВК

Київ • УНН

 • 658426 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Власник ПВК "вагнер" євген пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до російських державних ПВК, повідомляють в Інституті вивчення війни, передає УНН.

Деталі

Аналітики ISW кажуть, пригожин стверджував, що 24 квітня відвідав позиції підрозділів "Поток" і "Олександр Невський", які він схарактеризував як "мікро-ПВК", і жорстко розкритикував їх поганий стан.

"Як повідомляється, батальйон "Поток" є одним з трьох добровольчих загонів російської державної енергетичної компанії "Газпром" і є аналогом російського Державного бойового резерву (БАРС). Батальйон "Поток", підпорядковується ПВК "Редут" Міністерства оборони Росії", - нагадали аналітики.

У Інституті вивчення війни говорять, що пригожин стверджував про те, що ці підрозділи повинні прикривати фланги вагнера, і ставив питання, як ці підрозділи можуть вести бойові дії, якщо вони не мають належного постачання та озброєння. пригожин також розкритикував загальне поширення таких ПВК,можливо це свідчить про те, що він розглядає їх конкурентів "вагнера".

"Джерела, пов'язані з "Вагнером" 24 квітня стверджували, що сили "Вагнера" поставили перед "Потоком" завдання захищати невизначені нещодавно захоплені позиції, щоб дати можливість "Вагнеру" перегрупуватися, але "Потік" залишив ці позиції, дозволивши українським силам відвоювати територію", - йдеться в аналітиці.

24 квітня нібито співробітники "Потоку" опублікували відеозвернення, в якому звинуватили керівництво "Газпрому" і ПВК "Редут" у тому, що вони не забезпечили "Потік" необхідною зброєю і боєприпасами, а також звинуватили "вагнера" в тому, що той забороняв залишати їхні позиції, говорять у ISW.

"Деякі мілблогери, в тому числі пов'язані з вагнером, критикували підрозділ "Потік" за звинувачення керівництва і натомість пояснювали їхні погану бойову підготовку статусом добровольців. Інформація від мілблогерів і пригожина вказують на те, що вагнер має владу над підрозділами Міністерства оборони росії, що вказує на те, що пригожин повернув собі певну прихильність Кремля", - зазначили аналітики.

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