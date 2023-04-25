ISW: пригожин начал информационную операцию по подрыву доверия к российским государственным ЧВК

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Аналитики ISW говорят, пригожин утверждал, что 24 апреля посетил позиции подразделений "Поток" и "Александр Невский", которые он охарактеризовал как "микро-ПВК", и жестко раскритиковал их плохое состояние.

"Как сообщается, батальон "Поток" является одним из трех добровольческих отрядов российской государственной энергетической компании "Газпром" и является аналогом российского Государственного боевого резерва (БАРС). Батальон "Поток", подчиняется ЧВК "Редут" Министерства обороны России", - напомнили аналитики.

В Институте изучения войны говорят, что пригожин утверждал о том, что эти подразделения должны прикрывать фланги вагнера, и задавался вопросом, как эти подразделения могут вести боевые действия, если они не имеют надлежащего снабжения и вооружения. пригожин также раскритиковал общее распространение таких ЧВК, возможно это свидетельствует о том, что он рассматривает их конкурентов "вагнера".

"Источники, связанные с "Вагнером" 24 апреля утверждали, что силы "Вагнера" поставили перед "Потоком" задачу защищать неопределенные недавно захваченные позиции, чтобы дать возможность "Вагнеру" перегруппироваться, но "Поток" оставил эти позиции, позволив украинским силам отвоевать территорию", - говорится в аналитике.

24 апреля якобы сотрудники "Потока" опубликовали видеообращение, в котором обвинили руководство "Газпрома" и ЧВК "Редут" в том, что они не обеспечили "Поток" необходимым оружием и боеприпасами, а также обвинили "вагнера" в том, что тот запрещал покидать их позиции, говорят в ISW.

"Некоторые милблогеры, в том числе связанные с вагнером, критиковали подразделение "Поток" за обвинения руководства и взамен объясняли их плохую боевую подготовку статусом добровольцев. Информация от милблогеров и пригожина указывают на то, что вагнер имеет власть над подразделениями Министерства обороны России, что указывает на то, что пригожин вернул себе определенную благосклонность Кремля", - отметили аналитики.