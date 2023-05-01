Регулярні зміни путіна у військовому командуванні підірвали здатність армії рф - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Регулярні зміни російського диктатора володимира путіна у командуванні в армії рф призвели до того, що російські збройні сили стали більш роздробленими, а командні структури стали дезорганізованими. На це вказали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
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«Рішення президента росії володимира путіна вторгнутися в Україну без чіткої і доктринальної командної структури і його небажання призначати командувача театром воєнних дій вплинули на структуру російського командування в Україні. Регулярні командні зміни путіну призвели до того, що російські збройні сили стали більш роздробленими, а командні структури стали дезорганізованими, що підриває здатність російських збройних сил вести згуртовану кампанію в Україні», - ідеться у повідомленні.
Повідомляється, що міністерство оборони росії і кремль навмисно не розкривають більшу частину цих змін у командуванні.
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"Путін, можливо, не хотів призначати командувача для цього вторгнення, щоб уникнути приписування військовому командиру військової перемоги в Україні - динаміка, аналогічна тій, що була між радянським лідером Йосипом Сталіним і маршалом Радянського Союзу Георгієм Жуковим під час Другої світової війни", - повідомили в ISW.
Окрім того, проаналізувавши перестановки в армії росії протягом повномасштабної війни, в ISW зазначили, що кремль і міноборони росії намагалися використовувати командні зміни для отримання бажаного інформаційного ефекту, щоб компенсувати менші результати.
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«путін і міноборони або приховували, або обережно оголошували про зміну командування протягом усієї війни в Україні, щоб захистити себе від критики, знайти цапа-відбувайла за військові невдачі, заспокоїти певні голоси в російському інформаційному просторі... Схильність путіна до ротації особового складу, а не до прямого звільнення командирів символізує його стиль внутрішнього правління, стиль керівництва, який не зовсім підходить для керівництва армією, яка бере участь у дорогій війні», - ідеться у повідомленні.