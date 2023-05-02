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ISW: критика отдельных командиров рф является попыткой устранить их внутри страны

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Оппозиция минобороны россии, вероятно, пытается устранить отдельных должностных лиц министерства, публично критикуя их военные усилия. Об этом пишет УНН со ссылкой на ежедневный анализ Института изучения войны.

Детали

Так, российские военные блогеры жаловались, что заместитель министра обороны генерал-полковник юнус-бек евкуров несколько месяцев назад посещал херсонское направление и не выполнил своего обещания выделить российским войскам 140-150 катеров для обороны островов в дельте Днепра.

Сообщается, что отсутствие плавсредств побудило оккупационного главу Херсонской области владимира сальдо приказать своей администрации в середине апреля начать привлечение гражданских катеров для использования российскими военными. 

Военные блогеры также критикуют евкурова после увольнения заместителя министра обороны рф по тыловому обеспечению генерал-полковника мизинцева. Отмечается, что мизинцев был уволен после того, как инспекция войск Северного флота, проведенная командующим вдв россии генерал-полковником теплинским, выявила значительные проблемы со снабжением.

Сообщается, что теплинский принял командование российскими войсками на юге Украины в середине апреля и, возможно, использует свое новое назначение, чтобы отстранить должностных лиц минобороны рф, мотивируя это тем, что они не обеспечивают должным образом войска.

В Институте изучения войны считают, что теплинский, вероятно, завоевал благосклонность президента рф путина, а критика против евкурова является постоянной попыткой ослабить или устранить группу российских военных командиров и чиновников, которые лояльны к российскому генерал-командующему армии валерию герасимову.

Напомним

В Институте изучения войны сообщили, что регулярные смены путина в военном командовании подорвали способность армии рф.

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