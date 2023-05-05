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рф, вероятно, использует удар беспилотником по кремлю, чтобы отменить больше парадов - ISW

рф, вероятно, использует удар беспилотником по кремлю, чтобы отменить больше парадов - ISW

Киев • УНН

 • 1000004 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. российские чиновники, вероятно, используют случай удара беспилотником по кремлю 3 мая, чтобы увеличить количество отмененных парадов к 9 мая. Об этом сообщают в Институте изучения войны, передает УНН.

Детали

российские источники сообщили, что чиновники рф отменили парады 9 мая в 21 городе россии и оккупированном Крыму без официального обоснования, или ссылаясь на соображения безопасности, говорят аналитики.

"Российские чиновники в нескольких городах заявили, что отменяют мероприятия и парады 9 мая из-за беспокойства относительно участников "специальной военной операции", - отмечают в Институте изучения войны.

В ISW ранее предполагали, что кремль использует удар, который состоялся 3 мая, для отмены мероприятий к 9 мая и усиления информационной кампании, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для россии.

В Институте изучения войны говорят, что рф, вероятно, надеется ограничить типичные мероприятия, чтобы скрыть деградацию российской армии, поскольку они демонстративно показывают передовую российскую военную технику, значительная часть которой либо имеет решающее значение для российских операций в Украине, либо была уничтожена за 14 месяцев изнурительных боев.

"Кремль также, вероятно, надеется ограничить мероприятия 9 мая из-за опасений, что чествование погибших военнослужащих может стать потенциальным источником внутренней негативной реакции на высокие показатели российских потерь в Украине", - говорят аналитики.

Напомним

Ранее в ISW отмечали, что оппозиция минобороны России, вероятно, пытается устранить отдельных должностных лиц министерства, публично критикуя их военные усилия.

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