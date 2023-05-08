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Президент Киргизстану прилетів із офіційним візитом до росії

Президент Киргизстану прилетів із офіційним візитом до росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Президент Киргизької Республіки Садір Жапаров прилетів із офіційним візитом до росії. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу країни.

Деталі

Президент Киргизької Республіки Садір Жапаров 7 травня, прилетів із офіційним візитом до москви.

У ході візиту очікуються двосторонні переговори із президентом російської федерації володимиром путіним.

Лідери країн обговорять "актуальні питання двостороннього та багатостороннього порядку денного, а також перспективи подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва".

Також у рамках офіційного візиту заплановано зустрічі Садира Жапарова з іншими офіційними особами рф.

Крім цього, Глава Киргизстану 9 травня відвідає військовий парад в москві.

Як повідомляють росЗМІ, очільник Киргизстану, ймовірно, буде єдиним іноземним лідером, присутнім на військовому параді у москві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: рф, ймовірно, використовує удар безпілотником по кремлю, щоб скасувати більше парадів — ISW

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