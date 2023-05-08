Президент Киргизстану прилетів із офіційним візитом до росії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Президент Киргизької Республіки Садір Жапаров прилетів із офіційним візитом до росії. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу країни.
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Президент Киргизької Республіки Садір Жапаров 7 травня, прилетів із офіційним візитом до москви.
У ході візиту очікуються двосторонні переговори із президентом російської федерації володимиром путіним.
Лідери країн обговорять "актуальні питання двостороннього та багатостороннього порядку денного, а також перспективи подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва".
Також у рамках офіційного візиту заплановано зустрічі Садира Жапарова з іншими офіційними особами рф.
Крім цього, Глава Киргизстану 9 травня відвідає військовий парад в москві.
Як повідомляють росЗМІ, очільник Киргизстану, ймовірно, буде єдиним іноземним лідером, присутнім на військовому параді у москві.
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