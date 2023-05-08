лукашенко прилетів до москви
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Білоруський правитель олександр лукашенко прилетів до москви. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Пул першого".
Повідомляється, що лукашенко перебував із робочим візитом до москви.
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москву 9 травня відвідають президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, президент Киргизької Республіки Садир Жапаров та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
Таким чином у москві будуть усі лідери Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).