лукашенко прилетел в москву
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Белорусский правитель александр лукашенко прилетел в москву. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Пул первого".
Сообщается, что лукашенко пребыл с рабочим визитом в москву.
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москву 9 мая посетят президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Таким образом в москве будут все лидеры Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).