лукашенко прилетел в москву

Сообщается, что лукашенко пребыл с рабочим визитом в москву.

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москву 9 мая посетят президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Таким образом в москве будут все лидеры Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).