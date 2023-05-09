ISW: россия хочет использовать военный парад, чтобы продемонстрировать свое влияние на Центральную Азию

Детали

Сообщается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Джапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетят парад Победы в москве 9 мая. К тому же, белорусский правитель александр лукашенко и президент Армении Никол Пашинян также прилетели в россию.

При этом, российские СМИ сообщили о визитах Токаева, Мирзиёева и Рахмона 8 мая, лишь за день до самого парада.

Отмечается, что пресс-служба Рахмона сначала сообщила, что тот будет праздновать в Душанбе, но позже заявила, что он все же прибыл в москву. росСМИ писали, что путин также пригласил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, но он не подтвердил свое присутствие.

Институт изучения войны подчеркивает, что ни один иностранный лидер не посетил День Победы в москве в 2022 году, а Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан даже не проводили военные парады в своих странах.

В ISW считают, что такое позднее объявление о присутствии лидеров стран Центральной Азии, вероятно, указывает на их нежелание продемонстрировать прямую и публичную поддержку войны, несмотря на усилия кремля иметь власть над этими государствами.

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