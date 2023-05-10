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ISW: риторика путина во время его речи свидетельствует о том, что он готовит россиян к "затяжной войне"

ISW: риторика путина во время его речи свидетельствует о том, что он готовит россиян к "затяжной войне"

Киев • УНН

 • 808212 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Риторика путина во время его речи 9 мая свидетельствует о том, что он пытается подготовить россиян к "затяжной войне". Об этом говорится в ежедневном анализе Института изучения войны, пишет УНН.

Цитата

Президент россии владимир путин отказался использовать свое обращение ко Дню Победы, чтобы внести какие-либо существенные изменения в риторику, и повторил существующие нарративы, готовясь к длительной войне и изображая россию как успешно противостоящую всему Западу.

Так, путин в своем ежегодном обращении в честь победы СССР над нацистской Германией 9 мая заявил, что "против россии развязана настоящая война", россия дала отпор международному терроризму и продолжит "защищать" жителей Донбасса.

Однако, путин так и не предложил какое-либо конкретное видение того, как избавиться от неудач российской армии в Украине или изменить структуру войны. Вместо этого путин использовал эту речь, чтобы усилить давнюю риторику, направленную на подготовку российской общественности к затяжной войне в Украине, вспоминая о Второй мировой войне", - говорится в анализе.

Детали

Кроме того, отмечается, что путин пытался использовать празднование Дня Победы, чтобы сплотить вокруг себя партнеров из Содружества Независимых Государств (СНГ), многие из которых стремились уменьшить свою зависимость от кремля с февраля 2022 года.

"путин подчеркнул важность участия лидеров СНГ в мероприятии и повторил шаблонную кремлевскую риторику о том, что россия стремится к многополярному мировому порядку. Последние попытки путина сплотить страны СНГ были приглушены нежеланием нескольких лидеров Центральной Азии, которые сначала высказывались против посещения мероприятия ко Дню Победы", - подчеркнули в ISW.

Другие незападные страны в значительной степени отвергли попытки кремля создать потенциальную антизападную коалицию, особенно Китай, учитывая его все большее дистанцирование от россии.

В Институте изучения войны считают, что уменьшение российской военной мощи в Украине, вероятно, сделало россию менее привлекательной для других государств. Так, на мероприятиях ко Дню Победы было продемонстрировано гораздо меньше военной техники, чем обычно. В ISW отмечают, что все это показало дальнейшую деградацию российской армии, несмотря на попытки кремля в предыдущие недели скрыть эти факты, откровенно сократив количество парадов в стране.

Напомним

В Институте изучения войны отмечали, что россия хочет использовать военный парад, чтобы продемонстрировать свое влияние на Центральную Азию.

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