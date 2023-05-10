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Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 685159 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 ударів по зенітно-ракетних комплексах.

Минулої доби наші захисники збили 6 ворожих БпЛА різних типів, 3 із них - типу "Шахед".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Зазначається, що протягом минулої доби противник завдав 23 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Для ракетних ударів ворог використав ракети різних типів, більшу їх частину було знищено нашими захисниками, та, нажаль, маємо і влучання. Зокрема, 5 ракет С-300 по містах Куп'янськ, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка", - зазначили в Генштабі.

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