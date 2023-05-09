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Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку: ворог здійснив майже 30 атак на чотирьох напрямках

Київ • УНН

 • 1084785 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Окупант продовжує зосереджувати основні зусилля на чотирьох напрямках, де ворог здійснив майже 30 атак, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Цитата

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив майже 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними Генштабу, протягом цієї доби противник завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для завдання ракетних ударів ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких було знищено нашими захисниками, та ще 3 ракети С-300 по Краматорську і Костянтинівці. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 194 970 осіб, 3730 танків та сотень одиниць військової техніки

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