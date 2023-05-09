Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку: враг совершил почти 30 атак на четырех направлениях

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"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил почти 30 атак на указанных участках фронта. Ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным Генштаба, в течение этих суток противник нанес 20 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Для нанесения ракетных ударов враг использовал 17 крылатых ракет воздушного базирования, 15 из которых были уничтожены нашими защитниками, и еще 3 ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 194 970 человек, 3730 танков и сотен единиц военной техники