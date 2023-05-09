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Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку: враг совершил почти 30 атак на четырех направлениях

Киев • УНН

 • 1084784 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Оккупант продолжает сосредотачивать основные усилия на четырех направлениях, где враг совершил почти 30 атак, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Цитата

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил почти 30 атак на указанных участках фронта. Ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным Генштаба, в течение этих суток противник нанес 20 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Для нанесения ракетных ударов враг использовал 17 крылатых ракет воздушного базирования, 15 из которых были уничтожены нашими защитниками, и еще 3 ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 194 970 человек, 3730 танков и сотен единиц военной техники

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