Генштаб: кількість знищених окупантів наблизилася до 195 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 194 970 осіб, 3730 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 194 970 (+540) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3730 (+7),
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- бойових броньованих машин ‒ 7253 (+5),
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- артилерійських систем – 3018 (+8),
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- РСЗВ – 554 (+0),
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- засобів ППО ‒ 306 (+0),
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- літаків – 308 (+0),
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- гелікоптерів – 294 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42),
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- крилатих ракет ‒ 947 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6),
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- спеціальної техніки ‒ 384 (+4).
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Доповнення
У небі над Украною вночі знищили 35 з 35 ворожих ударних дронів.