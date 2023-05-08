В українському небі було знищено 35 з 35 дронів - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. В небі над Украною ЗСУ знищили 35 з 35 ворожих дронів. Про це повідомили в Генштабі, передає УНН.
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"Вночі, 8 травня 2023 року, ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками", - йдеться в повідомленні.
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У Генштабі також зазначили, що минулої доби російська федерація завдала 16 ракетних ударів, зокрема по містах Харківської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.
Крім того, зафіксовано 61 авіаційний удар та 52 ворожих обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Повідомляється, що є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.
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