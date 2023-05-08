Київ: уламки БПЛА впали на двоповерхову будівлю та злітну полосу аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. В Києві уламки БПЛА впали на двоповерхову будівлю та злітну полосу аеропорту. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.
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"Наслідки повітряноі атаки. У Шевченківському районі столиці ймовірно, сталось падіння уламків на окрему 2-х поверхову будівлю. Працюють наряди ДСНС. Інформація по постаждалим уточнюється.
В Солом’янському районі відомо про падіння уламків на злітну полосу аеропорту Жуляни. Пожежі немає. Усі екстрені служби працюють на місцях", - зазначили в КМВА.
Доповнення
Міський голова столиці Віталій Кличко також підтвердив падіння уламків на будівлю.
"Знову вибухи в місті. Падіння уламків БПЛА на двоповерхову будівлю в Святошинському районі. Служби прямують на місце", - написав Кличко.
Нагадаємо
Кличко повідомляв про падіння в Святошинському районі столиці уламків БПЛА, внаслідок чого є постраждалі.