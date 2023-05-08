Киев: обломки БПЛА упали на двухэтажное здание и взлетную полосу аэропорта
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Киеве обломки БПЛА упали на двухэтажное здание и взлетную полосу аэропорта. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.
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"Последствия воздушной атаки. В Шевченковском районе столицы вероятно, произошло падение обломков на отдельное 2-х этажное здание. Работают наряды ГСЧС. Информация по пострадавшим уточняется.
В Соломенском районе известно о падении обломков на взлетную полосу аэропорта Жуляны. Пожаров нет. Все экстренные службы работают на местах", - отметили в КГВА.
Дополнение
Городской глава столицы Виталий Кличко также подтвердил падение обломков на здание.
"Опять взрывы в городе. Падение обломков БПЛА на двухэтажное здание в Святошинском районе. Службы направляются на место", - написал Кличко.
Напомним
Кличко сообщал о падении в Святошинском районе столицы обломков БПЛА, в результате чего есть пострадавшие.