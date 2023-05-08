У Святошинському районі столиці падіння уламків БПЛА, є постраждалі - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Святошинському районі столиці зафіксовано падіння уламків БПЛА, є постраждалі. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram, передає УНН.
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"В Святошинському районі падіння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце. Інформацію про ушкодження та постраждалих уточнюємо", - написав Кличко.
Потім він додав, що вже відомо про трьох постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та одного - в Святошинському. Допомогу медиків постраждалі отримують на місці.
Доповнення
У КМВА повідомили, що є зафіксоване падіння уламків на житловий будинок, припарковане авто та проїжджу частину.
"В Києві триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях. За попередньою інформацією, є травмовані і руйнування. Так, ймовірно, внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль в дворі житлового будинку сталось загоряння авто.
Є зафіксоване падіння уламків на житловий будинок та на проїжджу частину. Попередьно, відомо про одного травмованого.
Інформація уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці", - написали в КМВА.
Нагадаємо
У КМВА повідомляли про роботу ППО в Києві.