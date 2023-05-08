В Святошинском районе столицы падение обломков БПЛА, есть пострадавшие - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Святошинском районе столицы зафиксировано падение обломков БПЛА, есть пострадавшие. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.
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"В Святошинском районе падение обломков БПЛА. Все службы направляются на место. Информацию о повреждениях и пострадавших уточняем", - написал Кличко.
Затем он добавил, что уже известно о трех пострадавших на месте взрыва в Соломенском районе и одном - в Святошинском. Помощь медиков пострадавшие получают на месте.
Дополнение
В КГВА сообщили, что зафиксировано падение обломков на жилой дом, припаркованный автомобиль и проезжую часть.
"В Киеве продолжается воздушная тревога. Находитесь в укрытиях. По предварительной информации, есть травмированные и разрушения. Так, вероятно, в результате падения обломков на припаркованный автомобиль во дворе жилого дома произошло возгорание авто.
Есть зафиксировано падение обломков на жилой дом и на проезжую часть. Предварительно, известно об одном травмированном. Информация уточняется. Все экстренные службы работают на месте", - написали в КГВА.
Напомним
В КГГА сообщали о работе ПВО в Киеве.